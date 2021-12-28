В ЦСКА прокомментировали интерес к Кюизансу
Поделиться
Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал слухи об интересе московского клуба к полузащитнику «Баварии» Микаэлю Кюизансу.
«Да, мы рассматриваем игроков на усиление, есть шорт-лист, ведутся переговоры. Кюизанс? Не комментируем слухи. Читал, что за него ЦСКА якобы предлагает 10 миллионов… Но как по мне, за игрока, который не провёл и 60 минут на поле в текущем сезоне, это перебор», — приводит слова Мовсесьяна «Матч ТВ».
В нынешнем сезоне Кюизанс принял участие в 2 матчах за «Баварию» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. ЦСКА в 18 матчах набрал 30 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Комментарии
- 28 декабря 2021
-
23:45
-
23:38
-
23:36
-
23:23
-
23:21
-
22:57
-
22:56
-
22:47
-
22:44
-
22:36
-
22:30
-
22:14
-
21:58
-
21:58
-
21:54
-
21:52
-
21:38
-
21:23
-
21:19
-
21:01
-
20:59
-
20:59
-
20:48
-
20:44
-
20:40
-
20:36
-
20:18
-
20:06
-
20:01
-
19:55
-
19:55
-
19:54
-
19:48
-
19:47
-
19:30
Партнерский контент