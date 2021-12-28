В ЦСКА прокомментировали интерес к Кюизансу

Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал слухи об интересе московского клуба к полузащитнику «Баварии» Микаэлю Кюизансу.

«Да, мы рассматриваем игроков на усиление, есть шорт-лист, ведутся переговоры. Кюизанс? Не комментируем слухи. Читал, что за него ЦСКА якобы предлагает 10 миллионов… Но как по мне, за игрока, который не провёл и 60 минут на поле в текущем сезоне, это перебор», — приводит слова Мовсесьяна «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Кюизанс принял участие в 2 матчах за «Баварию» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. ЦСКА в 18 матчах набрал 30 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.