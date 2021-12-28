Анатолий Трубин: хочется закрепиться в основном составе сборной Украины в 2022 году

Голкипер донецкого «Шахтёра» Анатолий Трубин рассказал о целях на 2022 год.



«Как всегда говорю – хочу стараться быть лучше, чем был. И хочется закрепиться в основном составе сборной Украины. Попасть на чемпионат мира. Этого всем нам бы хотелось. И поехать туда. Может звучать как-то слишком громко, но это цель, над которой я буду работать. Да, может, это не произойдёт, но у меня такая цель. Главное – показывать своей игрой и отношением к делу в клубе. Потом главный тренер сборной заметит, потом потихоньку завоёвывать доверие там», – сказал Трубин в эфире YouTube-канала «Футбольный формат».

Сборная Украины пробилась в стыки чемпионата мира 2022 года. Украинцы опередили в таблице сборную Финляндии.