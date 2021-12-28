Мбаппе высказался о возможности перехода в «Тоттенхэм». Ранее игроку это предлагал Холланд

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказался о возможности перехода в «Тоттенхэм Хотспур».
«Уверен, что в этом сезоне они добьются хороших результатов с Конте, потому что он отличный тренер.
Это хорошо для них, но я не думаю, что когда-либо буду играть за «Тоттенхэм», — цитирует Мбаппе журналист Джонатан Вил в «Твиттере».
Напомним, недавно британский актёр Том Холланд, известный по роли Человека-паука, предложил французу перейти в «Тоттенхэм». Сам Холланд является болельщиком «шпор».
Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году. Действующий контракт нападающего с парижанами рассчитан до окончания сезона-2021/2022. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 17 матчах французской Лиги 1, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.
Видеообзор матча 20-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Тоттенхэм»:
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