«Динамо» договорилось о трансфере форварда «Боки Хуниорс»

Нападающий «Боки Хуниорс» Себастьян Вилья перейдёт в московское «Динамо», сообщает журналист Диего Руэда на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, в переговорах с «Динамо» участвовали новые представители 25-летнего футболиста — Пабло Мартин Сейхас и Жоао Хеман. Сообщается, что контракт Вильи с московский клубом будет рассчитан на четыре года. Трансфер обойдётся «Динамо» в $ 12 млн.

В завершившемся в Аргентине сезоне Вилья сыграл в составе «Боки Хуниорс» 27 матчей, в которых забил 9 мячей и сделал 1 результативную передачу. Контракт вингера с клубом рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Себастьяна в € 5,5 млн. В составе сборной Колумбии Вилья сыграл 4 матча.