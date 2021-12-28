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«Динамо» договорилось о трансфере форварда «Боки Хуниорс»

«Динамо» договорилось о трансфере форварда «Боки Хуниорс»
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Нападающий «Боки Хуниорс» Себастьян Вилья перейдёт в московское «Динамо», сообщает журналист Диего Руэда на своей странице в «Твиттере».

По информации источника, в переговорах с «Динамо» участвовали новые представители 25-летнего футболиста — Пабло Мартин Сейхас и Жоао Хеман. Сообщается, что контракт Вильи с московский клубом будет рассчитан на четыре года. Трансфер обойдётся «Динамо» в $ 12 млн.

В завершившемся в Аргентине сезоне Вилья сыграл в составе «Боки Хуниорс» 27 матчей, в которых забил 9 мячей и сделал 1 результативную передачу. Контракт вингера с клубом рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Себастьяна в € 5,5 млн. В составе сборной Колумбии Вилья сыграл 4 матча.

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