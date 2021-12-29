Канчельскис считает, что Сергеев приходит в «Зенит» на замену Дзюбе

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал возможный переход нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Зенит».
«Скоро увидим, как Сергеев проявит себя. Я так понимаю, это замена Дзюбе. Для Сергеева переход в «Зенит» — очень хорошее событие. Самое главное, чтобы он проявил свои лучшие качества. Несмотря на хорошую форму Сергеева, приглашать ли футболиста в сборную, будет решать Валерий Карпин. Пока сложно загадывать: матчи в марте. Поживём — увидим. К «Зениту» вопросов не может возникать. Они могут купить кого захотят в любое время. Если другие клубы думают, как бы приобрести футболиста подешевле, питерцы действуют по другой схеме. Проблем с нападающими у них не будет. Захотели — купили», — цитирует Канчельскиса «Спорт-экспресс».
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