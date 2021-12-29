Шевченко рассказал, как переносит коронавирус

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко рассказал о заболевании коронавирусом.



«К сожалению, вынужден сообщить, что мой тест на коронавирус от 27 декабря оказался положительным. Заболевание протекает бессимптомно. Клуб немедленно сообщил о результате теста соответствующим органам здравоохранения. Тренировочный процесс команды возобновится 29 декабря с участием моего штаба», — написал Шевченко на своей странице в «Инстаграме».

Шевченко стал главным тренером «Дженоа» 7 ноября. До того в своей тренерской карьере Шевченко успел поработать главным тренером только в сборной Украины.



«Дженоа» в 19 матчах набрал 11 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. Лидером соревнований является миланский «Интер», в 19 встречах набравший 46 очков.