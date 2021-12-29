Роджерс назвал Шмейхеля одним из лучших вратарей Европы после победы над «Ливерпулем»

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс оценил игру голкипера Каспера Шмейхеля в матче 20-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:0). На 15-й минуте Шмейхель отразил пенальти.

«Это абсолютно героическое выступление. Мы знали, что временами нам придется хорошо защищаться, но мы знали, что тоже можем играть в футбол. Каспер Шмейхель — лучший голкипер, один из лучших в Европе. Это то, чем известен Каспер. Когда он нам был нужен, он находился рядом. Нам нужен был толчок. Нам нужны были болельщики. Невероятная атмосфера», — приводит слова Роджерса BBC.

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«Ливерпуль» набрал 41 очко в 18 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лестер» (25) находится на 9-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (47), который является также действующим чемпионом Англии.

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