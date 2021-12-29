Руководство «Монако» рассмотрит возможность отставки Нико Ковача
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Руководство «Монако» рассматривает возможность отставки главного тренера клуба Нико Ковача, сообщается в «твиттере» Get French Football News со ссылкой на L'Equipe.
По данным источника, руководство недовольно отсутствием индивидуального прогресса в команде и все более отдаленными отношениями между тренером и игроками.
Напомним, Ковач возглавил «Монако» летом 2020 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2023 года. Ранее специалист работал в «Баварии», «Айнтрахте» и национальной команде Хорватии.
После 19 туров чемпионата Франции «Монако» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции, записав в свой актив 29 очков.
Отметим, в «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.
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