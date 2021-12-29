Кьеза: Роналду прибыл с другой планеты

Нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Федерико Кьеза высказался о португальском нападающем «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Его самоотверженность, его интелект, его способность быть решительным и присутствовать в любой ситуации были для меня источником вдохновения. Криштиану прибыл с другой планеты, было захватывающе тренироваться с ним и видеть, что он делает, чтобы быть таким сильным. Мне посчастливилось провести некоторое время и посмотреть вживую за одним из лучших игроков в истории футбола», — приводит слоа Кьезы Football Italia.
Напомним, Кьеза и Роналду вместе выступали за «Ювентус».
36-летний Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года, перейдя из «Ювентуса» за € 15 млн. В нынешнем сезоне в 14 матчах Премьер-лиги португальский форвард забил семь голов и отдал две голевые передачи. Также на его счету шесть голов в пяти встречах группового раунда Лиги чемпионов. Контракт Роналду истекает в 2023 году.
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