Широков: «Зенит» может сразу не бросать Сергеева в пекло, оценить его уровень

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков прокомментировал возможный переход форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Зенит».



«Кого может заменить Сергеев в «Зените»: Азмуна или Дзюбу? Ну, если он нападающий, наверное, или одного или второго, логично же. А насколько он может заменить или не заменить, покажет время.

Сложно ли будет ему в первое время полноценно заменить кого-то из основного состава «Зенита»? Думаю, да, но «Зенит» грамотно делает в том плане, что Сергеев может адаптироваться, не сразу бросая его в пекло, оценить его уровень. В этом плане, я думаю, всё они правильно делают. Потому что есть пока и Азмун, и Дзюба. И они могут периодически выходить на замену, в каких-то матчах в основном составе играть. А когда Сергеев адаптируется, они уже определят, может ли он дальше или нет. На горизонте других нападающих с российским паспортом нет», — цитирует Широкова «ВсёПроСпорт.ру».