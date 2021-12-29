Полузащитник Николай Шапаренко признан лучшим игроком киевского «Динамо» в 2021 году.
По итогам голосования среди болельщиков Шапаренко занял первое место, набрав 35 процентов голосов. Вторым стал голкипер Георгий Бущан (20%), сообщает пресс-служба клуба. В первую тройку также вошёл хавбек Виталий Буяльский (15%).
В нынешнем сезоне 23-летний Шапаренко провёл за клуб 21 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с киевским «Динамо» действует до 30 сентября 2025 года.
Николай принял участие в 23 играх за национальную сборную Украины, в которых один раз поразил ворота соперников. В 2015 году полузащитник стал лишь третьим игроком, забившим в чемпионатах Украины в 16-летнем возрасте. До рекорда Василия Демидяка ему не хватило нескольких дней.
- 29 декабря 2021
-
10:24
-
10:15
-
10:08
-
10:06
-
09:46
-
09:37
-
09:35
-
09:30
-
09:00
-
08:10
-
06:13
-
04:37
-
04:18
-
03:39
-
02:41
-
01:58
-
00:56
-
00:42
-
00:28
-
00:27
-
00:22
-
00:19
-
00:19
-
00:09
- 28 декабря 2021
-
23:45
-
23:38
-
23:36
-
23:23
-
23:21
-
22:57
-
22:56
-
22:47
-
22:44
-
22:36
-
22:30