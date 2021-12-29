Полузащитник Николай Шапаренко признан лучшим игроком киевского «Динамо» в 2021 году.



По итогам голосования среди болельщиков Шапаренко занял первое место, набрав 35 процентов голосов. Вторым стал голкипер Георгий Бущан (20%), сообщает пресс-служба клуба. В первую тройку также вошёл хавбек Виталий Буяльский (15%).



В нынешнем сезоне 23-летний Шапаренко провёл за клуб 21 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с киевским «Динамо» действует до 30 сентября 2025 года.



Николай принял участие в 23 играх за национальную сборную Украины, в которых один раз поразил ворота соперников. В 2015 году полузащитник стал лишь третьим игроком, забившим в чемпионатах Украины в 16-летнем возрасте. До рекорда Василия Демидяка ему не хватило нескольких дней.