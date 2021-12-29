Луиш Нани отреагировал на признание Криштиану Роналду лучшим бомбардиром в истории футбола
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Луиш Нани обратился к соотечественнику Криштиану Роналду, который был признан лучшим бомбардиром в истории футбола по версии Globe Soccer Awards. Церемония вручения наград состоялась в Дубае.
Форвард «красных дьяволов» опубликовал пост в своём «инстаграме» после получения приза. Криштиану, в частности, отметил «Получить столь значимую награду как лучший бомбардир в истории футбола — ещё одна сбывшаяся мечта для меня».
Нани в комментарии написал: «Поздравляю, бро».
Видео гола Роналду в матче с «Арсеналом»:
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