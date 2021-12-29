Божович — о Кокорине в тульском «Арсенале»: ещё можно спросить, хотим ли мы Месси

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович порассуждал о возможных усилениях своей команды в зимнее трансферное окно.

«Какие позиции «Арсеналу» надо усилить зимой? Всегда это знаем. Другой вопрос, какие есть возможности для усиления. Зимой сложно найти свободных качественных игроков. Если будет возможность найти игрока, в котором мы на сто процентов уверены, будем им заниматься. А так у нас команда достаточно качественная, чтобы выполнить задачу.



Хотели ли бы Кокорина? Так же меня можно спросить: «Если Месси не будет доволен в «ПСЖ», вы бы его хотели?» Не могу говорить о том, в чём я не уверен», — сказал Божович в интервью Sport24.

Александр Кокорин выступает за «Фиорентину». В этом сезоне он лишь четыре раза выходил на поле в Серии А.