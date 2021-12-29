Божович — о Кокорине в тульском «Арсенале»: ещё можно спросить, хотим ли мы Месси
Поделиться
Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович порассуждал о возможных усилениях своей команды в зимнее трансферное окно.
«Какие позиции «Арсеналу» надо усилить зимой? Всегда это знаем. Другой вопрос, какие есть возможности для усиления. Зимой сложно найти свободных качественных игроков. Если будет возможность найти игрока, в котором мы на сто процентов уверены, будем им заниматься. А так у нас команда достаточно качественная, чтобы выполнить задачу.
Хотели ли бы Кокорина? Так же меня можно спросить: «Если Месси не будет доволен в «ПСЖ», вы бы его хотели?» Не могу говорить о том, в чём я не уверен», — сказал Божович в интервью Sport24.
Александр Кокорин выступает за «Фиорентину». В этом сезоне он лишь четыре раза выходил на поле в Серии А.
Комментарии
- 29 декабря 2021
-
12:02
-
12:02
-
11:59
-
11:41
-
11:18
-
11:17
-
11:14
-
11:10
-
10:43
-
10:24
-
10:15
-
10:08
-
10:06
-
09:46
-
09:37
-
09:35
-
09:30
-
09:00
-
08:10
-
06:13
-
04:37
-
04:18
-
03:39
-
02:41
-
01:58
-
00:56
-
00:42
-
00:28
-
00:27
-
00:22
-
00:19
-
00:19
-
00:09
- 28 декабря 2021
-
23:45
-
23:38
Партнерский контент