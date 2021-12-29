В «Арсенале» прокомментировали подписание Данилы Степанова

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал заключение контракта с защитником Данилом Степановым.
«Как известно, Данил Степанов находился у нас в аренде, права на игрока принадлежали казанскому «Рубину». Но у тульского «Арсенала» была возможность выкупа футболиста, такая опция была прописана в арендном соглашении. Мы ей воспользовались и заключили со Степановым полноценный контракт.
Данил хорошо проявил себя в первой части сезона, он игрок молодёжной сборной. Для 21-летнего футболиста имеет солидный опыт выступления на уровне РПЛ. Стабильно играет в Лиге не первый сезон. Нужно ещё учитывать, что это левоногий крайний защитник. Для России качественный игрок с такими характеристиками — большая редкость. Безусловно, Степанову есть куда расти и в чём прибавлять, но на сегодняшний день мы им довольны. Конечно, рассчитываем, что он будет прогрессировать ещё и станет сильнее.
Будут ли ещё трансферные новости? Работаем в этом направлении. Состав у нас хороший, но усиление всегда необходимо. Однако всё это будет уже в новом году. Пока же хочется поздравить всех болельщиков с наступающим праздником, поблагодарить их за поддержку и терпение, а также пожелать всего самого наилучшего!» — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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