«Реал Сосьедад» проявляет интерес к Хуану Мате

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата может продолжить карьеру в испанской Примере. Интерес к услугам 33-летнего плеймейкера проявил «Реал Сосьедад», информирует The Sun.

«Реал Сосьедад» рассчитывает подписать Мату следующим летом бесплатно на правах свободного агента. Нынешний клуб испанца не планирует продлевать с ним контракт. Ранее заинтересованность в хавбеке проявила «Барселона», пытавшаяся заключить контракт с Матой ещё в прошлом году.

Полузащитник перешёл в «Манчестер Юнайтед» зимой 2014 года из «Челси» за € 45 млн. За «аристократов» Мата выступал с 2011 года. До этого испанец играл за «Валенсию» и «Реал», воспитанником которого является. В составе сборной Испании Хуан завоевал титулы чемпиона мира (2010) и Европы (2012).