Московский ЦСКА ведёт переговоры о подписании парагвайского полузащитника Хесуса Медины.

Как сообщает журналист Вене Касагранде в своём «твиттере», Медина может стать игроком красно-синих на правах свободного агента.

«ЦСКА из России ведёт переговоры о подписании полузащитника Хесуса Медины, который стал свободным агентом после того, как не продлил контракт с «Нью-Йорк Сити». 24-летний парагвайский игрок попросил пятилетний договор. Идут переговоры», — написал Касагранде.

Медина дебютировал в сборной Парагвая в 2017 году. Матч с командой Мексики стал для него пока единственным на уровне сборных. Хесус является трёхкратным чемпионом страны в составе «Либертада» из Асуньсона — «Клаусура» (2012, 2014) и «Апертура» (2014). За «Нью-Йорк Сити» он сыграл 41 матч, в которых забил семь голов.