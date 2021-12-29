Московский ЦСКА ведёт переговоры о подписании парагвайского полузащитника Хесуса Медины.
Как сообщает журналист Вене Касагранде в своём «твиттере», Медина может стать игроком красно-синих на правах свободного агента.
«ЦСКА из России ведёт переговоры о подписании полузащитника Хесуса Медины, который стал свободным агентом после того, как не продлил контракт с «Нью-Йорк Сити». 24-летний парагвайский игрок попросил пятилетний договор. Идут переговоры», — написал Касагранде.
Медина дебютировал в сборной Парагвая в 2017 году. Матч с командой Мексики стал для него пока единственным на уровне сборных. Хесус является трёхкратным чемпионом страны в составе «Либертада» из Асуньсона — «Клаусура» (2012, 2014) и «Апертура» (2014). За «Нью-Йорк Сити» он сыграл 41 матч, в которых забил семь голов.
- 29 декабря 2021
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