Леонид Федун вошёл в топ-10 самых успешных российских бизнесменов по итогам 2021 года. По данным Forbes, состояние владельца футбольного «Спартака» выросло за год на $ 3,41 млрд. В списке топ-200 Федун занимает 16-е место с состоянием в $ 11,100 млрд.

Для акционера «Лукойла» и владельца ФК «Спартак» Леонида Федуна этот год стал удачным. Однако рост его состояния произошёл не благодаря спортивным успехам клуба, а из-за роста цен на нефть. Подобное произошло по причине сокращения глобального предложения и роста спроса на топливо по мере восстановления мировой экономики после спада.

По итогам девяти месяцев 2021 года чистая прибыль «Лукойла» составила 539,7 млрд рублей по сравнению с убытком в размере 14,3 млрд рублей за тот же период годом ранее.