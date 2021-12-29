Артём Довбик признан лучшим игроком украинской Премьер-лиги 2021 года

Лучшим футболистом украинской Премьер-лиги в 2021 году признан Артем Довбик из «Днепра-1». Опрос был проведён «Командой №1». В нём приняли участие 240 футболистов и 16 тренеров клубов чемпионата.
Довбик набрал в голосовании 245 баллов – 32 процента от возможного максимума. На первое место его поставили 54 человека, на второе – 29, на третье – 25. Это его первая победа в данном опросе. Он также стал первым представителем «Днепра-1», который выиграл эту премию.
В тройку лучших вошли два футболиста «Динамо» – Виктор Цыганков (178 баллов) и Николай Шапаренко (173 балла). В 2020-м победу в опросе получил именно Цыганков, который уже четвёртый год кряду занимает место на пьедестале почёта. Впервые с 2014 года в тройке лучших игроков не нашлось места представителю «Шахтёра».
- 29 декабря 2021
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