Глава УЕФА заявил, что Белорусская федерация футбола не связана с Лукашенко

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что Белорусская федерация футбола не имеет отношения к режиму Александра Лукашенко. Также Чеферин отметил, что АБФФ «неустанно» стремится продвигать женский футбол. В 2025 году запланировано проведение в Беларуси чемпионата Европы среди девушек до 19 лет.

При этом в беседе с журналистом Politico Чеферин сказал, что УЕФА следит за ситуацией в Беларуси, которую глава организации назвал «ужасной». Однако у УЕФА нет конкретных сроков для принятия решения по поводу применения санкций к АБФФ и отмены турнира в Беларуси. Данный вопрос будет обсуждаться до конгресса УЕФА, который пройдёт в мае следующего года в Вене.

«Если уровень развития демократии в Беларуси останется на нынешнем уровне, проведение чемпионата Европы среди девушек будет абсолютно невозможным», — заявил Чеферин.

Напомним, УЕФА отказался применять санкции к АБФФ в ответ на доклад Белорусского фонда спортивной солидарности о нарушениях прав и репрессиях в футболе страны. Сейчас БФСС собирает средства на подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд.

Ранее Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов пришла к выводу о наличии высокой вероятности того, что нарушения прав человека со стороны АБФФ совершаются под руководством или по согласованию с Александром Лукашенко.