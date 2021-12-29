Глава УЕФА заявил, что Белорусская федерация футбола не связана с Лукашенко

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что Белорусская федерация футбола не имеет отношения к режиму Александра Лукашенко. Также Чеферин отметил, что АБФФ «неустанно» стремится продвигать женский футбол. В 2025 году запланировано проведение в Беларуси чемпионата Европы среди девушек до 19 лет.
При этом в беседе с журналистом Politico Чеферин сказал, что УЕФА следит за ситуацией в Беларуси, которую глава организации назвал «ужасной». Однако у УЕФА нет конкретных сроков для принятия решения по поводу применения санкций к АБФФ и отмены турнира в Беларуси. Данный вопрос будет обсуждаться до конгресса УЕФА, который пройдёт в мае следующего года в Вене.
«Если уровень развития демократии в Беларуси останется на нынешнем уровне, проведение чемпионата Европы среди девушек будет абсолютно невозможным», — заявил Чеферин.
Напомним, УЕФА отказался применять санкции к АБФФ в ответ на доклад Белорусского фонда спортивной солидарности о нарушениях прав и репрессиях в футболе страны. Сейчас БФСС собирает средства на подачу апелляции в Спортивный арбитражный суд.
Ранее Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов пришла к выводу о наличии высокой вероятности того, что нарушения прав человека со стороны АБФФ совершаются под руководством или по согласованию с Александром Лукашенко.
- 29 декабря 2021
-
15:09
-
15:06
-
14:54
-
14:51
-
14:46
-
14:39
-
14:29
-
14:25
-
14:18
-
14:00
-
13:51
-
13:43
-
13:36
-
13:34
-
13:09
-
13:09
-
12:50
-
12:39
-
12:39
-
12:33
-
12:15
-
12:02
-
12:02
-
11:59
-
11:41
-
11:18
-
11:17
-
11:14
-
11:10
-
10:43
-
10:24
-
10:15
-
10:08
-
10:06
-
09:46