Артета сдал положительный тест на коронавирус
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба лондонцев.
Испанский специалист ушёл на самоизоляцию и не будет присутствовать на домашнем матче с «Манчестер Сити» в английской Премьер-лиге. Игра состоится 1 января на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
Напомним, ранее матч АПЛ между «Арсеналом» и «Вулверхэмптоном», который должен был пройти 28 декабря, был перенесён из-за вспышки коронавируса у гостей.
Видеообзор матча «Норвич» — «Арсенал» (0:5):
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