Хлусевич: в Крыму изменилось многое. Взять тот же Крымский мост — невероятное сооружение!

Новичок «Спартака» Даниил Хлусевич, родившийся в Симферополе, рассказал о жизни в Крыму.
«Как изменилась жизнь в регионе? Изменилось многое — инфраструктура, дороги. Не в каком-то определённом городе, а во всём регионе. Взять тот же Крымский мост — невероятное сооружение, просто вау!
Почему полетел отдыхать в Крым, а не на Мальдивы? Там семья. Она перезагружает меня так же, как некоторых Мальдивы. Хорошо побыть рядом с родителями, братом, друзьями. Может быть, когда-то захочется и на острова, но сейчас меня всё устраивает в Крыму, я тут кайфую. Нравится природа, климат зимой. Классно!
Недавно [в Крыму] построили Академию футбола, почти всех талантливых мальчиков приглашают туда. Там мой отец работает тренером, условия очень хорошие. Детский футбол в Крыму сто процентов развивается, а взрослого нет вообще. Только местный уровень, это вроде ФНЛ-2», — сказал Хлусевич в интервью Sport24.
- 29 декабря 2021
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