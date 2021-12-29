Источник: Николич может возглавить ЦСКА в январе

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич может возглавить ЦСКА в январе, утверждает издание «Спорт-экспресс».



Условия контракта между 42-летним тренером и московским клубом согласованы. Он может быть подписан в ближайшее время.



Николич тренировал «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Вместе с командой он выиграл Кубок России — 2020/2021. 5 октября «Локомотив» и Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с сербским специалистом тренерский штаб команды также покинули его помощники Радойе Смилянич и Горан Басарич.



Нынешним тренером ЦСКА является Алексей Березуцкий. Красно-синие располагаются на 4-м месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.