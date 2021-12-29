Юрий Сёмин отреагировал на информацию о возможном назначении Марко Николича в ЦСКА

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о возможном назначении серба Марко Николича на пост главного тренера ЦСКА.

«У меня нет комментариев по поводу Николича. Сейчас в ЦСКА прекрасно работает Березуцкий», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Марко Николич тренировал «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Вместе с командой он выиграл Кубок России — 2020/2021. 5 октября «Локомотив» и Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с сербским специалистом тренерский штаб железнодорожников также покинули его помощники Радойе Смилянич и Горан Басарич. Нынешним главным тренером ЦСКА является Алексей Березуцкий.