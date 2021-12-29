Смородская: Николич однозначно может помочь ЦСКА — он очень сильный тренер

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на информацию о возможном назначении экс-наставника железнодорожников Марко Николича на пост главного тренера ЦСКА.

«Николич в ЦСКА — это интересно. Он однозначно может помочь ЦСКА, как и любому другому клубу. Он очень хороший специалист и очень сильный тренер.



Мне просто очень жаль, что он возвращается не в «Локомотив». Немецкая команда не показывает никаких результатов и упускает шанс за шансом. Всё развалили», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Николич тренировал «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Вместе с командой он выиграл Кубок России — 2020/2021. 5 октября «Локомотив» и Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Нынешним тренером ЦСКА является Алексей Березуцкий.