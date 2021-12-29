Музыка для активного Нового года от «Чемпионата»

Новый год уже через пару дней! Чтобы не растерять форму за долгие праздники, но при этом сохранить новогоднее настроение, нужно хорошее музыкальное сопровождение. «Чемпионат» собрал на музыкальной платформе «СберЗвук» самые спортивные новогодние треки.

Покатайтесь на лыжах как героиня «Простоквашино», напевая «Кабы не было зимы», сделайте зарядку первого января под Hands Up или включите boxing day как автор Last Christmas. Обязательно послушайте песни Марайи Кэри: одну из них пел главный тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий, а вторую — актёры из самого спортивного сериала 2021 года «Тед Лассо».



Заряжаемся новогодним настроением на финишной прямой вместе с «Чемпионатом»!