Червиченко: ЦСКА опередил всех в выборе Николича. Очевидное и логичное решение

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о том, что экс-тренер «Локомотива» Марко Николич может возглавить ЦСКА.



«Логичный выбор ЦСКА. Николич отлично себя проявил, у армейцев отрыв от лидеров, может, не такой и большой, как у других претендентов на словах. Но качество игры многих не устраивает. Проблема, думаю, в том, что у Березуцкого ещё недостаточно опыта. А тут проверено качество, только большие глупцы могли отказаться от такого тренера. Выбор очевиден. Армейцы — молодцы, опередили всех в этом выборе.

Пока некоторые руководствуются заговорами и прочими вещами, упускают такого тренера и берут всяких 50-летних подмастерьев, которые никогда не были главными тренерами, то у других конкурентов выбор очевиден и логичен», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.