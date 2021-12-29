Артём Довбик не рассматривает возможность перехода в один из российских клубов

Нападающий «Днепра-1» Артём Довбик, признанный лучшим футболистом украинской Премьер-лиги 2021 года, не рассматривает возможность перехода в один из российских клубов.
«Я очень люблю свою страну. Тут вырос, тут стал тем, кем есть. Да что там говорить – это моя родина. Гимн, конечно, знаю, ведь пою его раз в неделю, перед каждой игрой. В моей семье всегда говорили на украинском языке. Точнее, на суржике, но это не столь важно.
Вся эта ситуация с Россией для меня очевидна. Я категорически против агрессии. Пусть оставят нас в покое, не надо нам помогать. Помню, кто-то написал, что меня приглашают в российский клуб, так отец сразу набрал и спросил: «Я что-то не понял?»
Даже не рассматриваю такие варианты. Я люблю Украину и в первую очередь хочу, чтобы в нашей стране наступил мир», – заявил Довбик в интервью «Команде №1».
- 29 декабря 2021
-
16:11
-
16:10
-
15:56
-
15:53
-
15:39
-
15:38
-
15:30
-
15:13
-
15:09
-
15:06
-
14:54
-
14:51
-
14:46
-
14:39
-
14:29
-
14:25
-
14:18
-
14:00
-
13:51
-
13:43
-
13:36
-
13:34
-
13:09
-
13:09
-
12:50
-
12:39
-
12:39
-
12:33
-
12:15
-
12:02
-
12:02
-
11:59
-
11:41
-
11:18
-
11:17