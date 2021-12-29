Алексей Березуцкий отреагировал на информацию о том, что Николич возглавит ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о том, что сербский специалист Марко Николич может возглавить московский клуб.

«Я спокойно отдыхаю, об этом ничего не слышал», — цитирует Березуцкого «Матч ТВ».

Ранее «Спорт-экспресс» сообщил, что условия контракта между Николичем и ЦСКА согласованы. Он может быть подписан в ближайшее время.



Николич тренировал «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Вместе с командой он выиграл Кубок России — 2020/2021. 5 октября «Локомотив» и Николич расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Вместе с сербским специалистом тренерский штаб команды также покинули его помощники Радойе Смилянич и Горан Басарич.



Березуцкий тренирует ЦСКА с июля этого года. Команда располагается на 4-м месте с 30 очками в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.