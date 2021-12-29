Агент Рассказова — о критике футболиста: всем проще было найти козла отпущения

Агент футболиста московского «Спартака» Николая Рассказова Валериюс Мижигурскис заявил, что спортсмен получил в свой адрес излишнее количество неоправданной критики.

«Что касается Рассказова, то этой осенью на него свалилась чрезмерная критика. Те, кто разбирается в футболе, понимают, что это были не столько его ошибки, сколько командные. Но всем проще было найти козла отпущения, чем проводить глубокий анализ проблем в обороне. А перед матчем с «Лестером» человек переболел коронавирусом и только за четыре дня до игры начал тренироваться в общей группе. Каждый, кто переболел «короной», прекрасно понимает, что это такое. Попробуйте после болезни просто пробежаться, а Коля вышел на поле против команды АПЛ. Может быть, у Николая была ошибка только при втором голе», — сказал Мижигурскис в интервью «РИА Новости».