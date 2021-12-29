Рыночная стоимость Клаудиньо и Захаряна повысилась, Максименко и Ларссон подешевели

Интернет-портал Transfermarkt.ru провёл переоценку всех игроков Российской Премьер-лиги перед открытием зимнего трансферного окна. Рыночная стоимость 401 профессионального игрока была опубликована на сайте.

Одним из главных триумфаторов нынешнего ретинга стал олимпийский чемпион в составе сборной Бразилии Клаудиньо, выступающий за санкт-петербургский «Зенит». Его рыночная стоимость теперь составляет € 16 млн. Самым дорогим игроком лиги остаётся его одноклубник Сердар Азмун — € 25 млн, а вот возможный трансфер Артёма Дзюбы ныне оценивается в € 9 млн.

Крупнейшие приросты в рыночной стоимости в большинстве случаев наблюдаются в составе московского «Динамо», которое отстаёт от идущего на первом месте «Зенита» всего на два очка. Общая стоимость команды увеличилась более чем на € 17 млн, что делает «Динамо» четвёртой по стоимости командой в лиге. Цена Арсена Захаряна теперь составляет € 12 млн, он является самым дорогим российским игроком в возрасте до 21 года. Также Захарян вошёл в десятку самых дорогих игроков мира не старше 18 лет.

Наибольшее число неудачников обновлённого рейтинга — в составе вице-чемпиона России московского «Спартака». Два самых больших разочарования первой половины сезона — это два лучших игрока прошлого сезона: Александр Максименко и Джордан Ларссон. Ларссон был одним из лучших бомбардиров в прошлом сезоне с 15 голами и одним из основных гарантов успеха при Доменико Тедеско. В этом сезоне он забил всего 1 гол в 19 матчах, а его рыночная стоимость упала на € 3 млн. Трансферная стоимость Максименко упала на € 4 млн и составляет € 9 млн.