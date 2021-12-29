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Экс-игрок «Зенита»: разминка, а я слышу автоматную очередь. Кто поопытнее — легли на газон

Экс-игрок «Зенита»: разминка, а я слышу автоматную очередь. Кто поопытнее — легли на газон
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Экс-футболист «Зенита» Басель Абдулфаттах, в прошлом игравший за сирийский клуб «Аль-Джаиш», рассказал, как попадал под обстрелы.

«В Сирии я дважды попадал под обстрелы. В начале, когда приехал на тренировку сборной Сирии. Я был в бассейне, когда впервые услышал, как падает снаряд от миномёта. Звучит такой свист, и ты не понимаешь, куда упадёт. У тебя есть секунда, максимум две. Я оказался в 200-250 метрах от взрыва – упало за стеной и меня не задело. Просто увидел, как дым поднимается.

Второй раз на тренировке «Аль-Джаиша». Конец чемпионата, мой контракт уже подходил к концу. Мы делали пробежку на базе — а занимались мы на военной базе в центре Дамаска. Там и казармы, и футбольное поле, которое обнесено стеной. Где-то на расстоянии километра были высотные дома. Сверху можно было видеть, что народ тренируется. И вот разминка, а я слышу автоматную очередь — и, по ощущениям, над ухом свистят пули. Я видел, как они вспахивали газон – очень близко ложились.

Я начал пригибаться, а кто поопытнее, легли на газон и обхватили голову руками. Надо было сразу падать, а мы побежали к раздевалкам – та сторона поля не простреливалась из-за забора. Прибегаем к тренерам, а они не верят. Общаются о чём-то своём и нам говорят: «Вы что, прикалываетесь? Не может быть такого». А у меня сердце колотит. Желание просто собрать вещи, купить билет и уехать. Адреналин нездоровый», — сказал Абдулфаттах в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

«Пули вспахивали газон рядом со мной». Как воспитанник «Зенита» стал чемпионом Сирии «Пули вспахивали газон рядом со мной». Как воспитанник «Зенита» стал чемпионом Сирии
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