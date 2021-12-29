В Индии установили статую Криштиану Роналду

Министр науки и технологий индийского штата Гоа Михаэль Лобо сообщил об установке статуи португальскому нападающему «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Из любви к футболу и по просьбе нашей молодёжи мы установили в парке статую Криштиану Роналду. Она установлена с целью вдохновить нашу молодёжь поднимать футбол на новые высоты», — написал Лобо на своей странице в соцсетях.
Фото можно посмотреть на странице Михаэля Лобо в «Твиттере».
36-летний Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года, перейдя из «Ювентуса» за € 15 млн. В нынешнем сезоне в 14 матчах Премьер-лиги португальский форвард забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи. Также на его счету шесть голов в пяти встречах группового раунда Лиги чемпионов. Контракт Роналду истекает в 2023 году.
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