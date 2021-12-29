Кристиан Нобоа — лучший игрок года в «Сочи» по версии болельщиков

Болельщики «Сочи» признали эквадорского полузащитника Кристиана Нобоа лучшим игроком команды в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В 2021 году эквадорец поучаствовал в 31 матче за сочинский клуб, забив 11 голов и ассистировав 11 раз. Также полузащитник вошёл в символическую сборную Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021, сыграл на Кубке Америки и трижды признавался лучшим игроком матча.

После 18 сыгранных туров в чемпионате России «Сочи» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 31 очко. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет семь очков. 26 февраля подопечные Владимира Федотова на своем поле встретятся с тульским «Арсеналом». Нобоа пропустит первую игру своей команды после зимней паузы в РПЛ из-за того, что он был удален в матче против «Спартака» (3:0).