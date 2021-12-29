«Уфа» досрочно вернула Емельянова из аренды в «Нефтехимике»

Полузащитник Данила Емельянов досрочно вернулся в «Уфу» из аренды в «Нефтехимике». Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.



Емельянов был взят «Нефтехимиком» в годичную аренду прошлым летом. Он провел за клуб 23 матча и забил 4 гола. 21-летний футболист является воспитанником «Уфы». В его активе 17 матчей за основную команду. «Уфа» занимает 15 место в турнирной Российской Премьер-Лиги, набрав 16 очков в 18 турах национального первенства.

Сейчас нижнекамский клуб возглавляет бывший тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков. «Нефтехимик» занимает шестое место в Футбольной Национальной Лиге. Подопечные Новикова набрали 41 очко в 25 турнира, одержав 12 побед, потерпев 8 поражений и 5 раз сыграв вничью.