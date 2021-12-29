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Четыре футболиста «Реала» заразились коронавирусом

Четыре футболиста «Реала» заразились коронавирусом
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Мадридский «Реал» на официальном сайте сообщил, что четыре футболиста основной команды заразились коронавирусной инфекцией.

Положительные результаты тестов на коронавирус выявлены у вратаря Тибо Куртуа, полузащитников Федерико Вальверде и Эдуарду Камавинга, а также у нападающего Винисиуса Жуниора.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились семь футболистов «Барселоны», а в основной команде «Валенсии» зафиксировано четыре случая заражения COVID-19.

Мадридский «Реал» набрал 46 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. В тройку лидеров соревнований входят «Севилья» (38) и «Бетис» (33). Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико».

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