Четыре футболиста «Реала» заразились коронавирусом
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Мадридский «Реал» на официальном сайте сообщил, что четыре футболиста основной команды заразились коронавирусной инфекцией.
Положительные результаты тестов на коронавирус выявлены у вратаря Тибо Куртуа, полузащитников Федерико Вальверде и Эдуарду Камавинга, а также у нападающего Винисиуса Жуниора.
Ранее стало известно, что коронавирусом заразились семь футболистов «Барселоны», а в основной команде «Валенсии» зафиксировано четыре случая заражения COVID-19.
Мадридский «Реал» набрал 46 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. В тройку лидеров соревнований входят «Севилья» (38) и «Бетис» (33). Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико».
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