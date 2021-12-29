«Ростов» объявил о трансфере хавбека минского «Динамо» Селявы

Полузащитник минского «Динамо» Александр Селява перешел в «Ростов». Об этом сообщает пресс-служба дончан.



«Опорный полузащитник подписал контракт с нашим клубом до конца текущего сезона с опцией продления. Александр – игрок сборной Белоруссии. Выступал за БАТЭ, «Клеческ», «Торпедо-БелАЗ» и «Шахтёр» из Солигорска. Последним клубом был «Динамо-Минск». В 2021 году Александр провёл 27 матчей, отдав при этом 2 голевые передачи. За сборную Беларуси выходил на поле 4 раза», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Ростова».

«Ростов» набрал 18 очков в 18 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В следующем туре чемпионата России, который состоится после зимнего перерыва, «Ростов» сыграет с «Крыльями Советов».