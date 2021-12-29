Отец Медины: вариант с продолжением карьеры в России вероятен. Тренер ЦСКА общался с сыном

Франсиско Медина, отец парагвайского полузащитника «Нью-Йорк Сити» Хесуса Медины, рассказал о вариантах продолжения карьеры сына.
«У сына есть предложения из Бразилии, Мексики, Испании и России. В Парагвае соглашений ни с кем нет. Он молод и пока не хочет выступать в Парагвае. Думаю, что вариант в России более вероятен. Тренер ЦСКА уже общался с Хесусом. Я бы хотел, чтобы он поехал в Бразилию. Но ЦСКА — большой клуб, он идёт на четвёртом месте в национальном чемпионате. Думаю, в первые дни января всё решится», — приводит слова Франсиско Медины ABC Cardinal 730 AM.
Ранее сообщалось, что московский клуб предложил 24-летнему Медине зарплату в € 650 тысяч в год, что не устраивает игрока. В сезоне-2021 Медина провёл 36 матчей за «Нью-Йорк Сити» в МЛС, забил 9 голов и отдал 2 голевые передачи.
- 29 декабря 2021
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