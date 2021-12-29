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Хавбек «Ювентуса» Кулушевски может стать игроком «Баварии»

Хавбек «Ювентуса» Кулушевски может стать игроком «Баварии»
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Полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в услугах 21-летнего шведского футболиста заинтересована мюнхенская «Бавария». Руководство следит за полузащитником и рассчитывает завершить трансфер в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что игроком интересуются «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал».

Напомним, Кулушевски перешёл в туринский «Ювентус» из «Аталанты» в 2020 году. В нынешнем сезоне шведский футболист принял участие в 16 матчах итальянской Серии А и отдал 3 результативные передачи. С 2019 года Кулушевски вызывается в национальную команду Швеции. «Ювентус» в 19 встречах набрал 34 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А.

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