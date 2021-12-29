Гвардиола: у Де Брёйне есть нечто уникальное. Он — исключительный игрок
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о полузащитнике «горожан» Кевине Де Брёйне.
«У Кевина есть нечто уникальное. Все мы знаем, что он исключительный игрок. Ему пришлось побороться в начале сезона, но сейчас ему гораздо лучше. Он боец. Кевин создаёт опасные моменты, забивает голы, раздаёт передачи. Мы все это знаем. К сожалению, у него была травма, из-за которой он выбыл на длительный срок, но мы справились», — приводит слова Гвардиолы L'Equipe.
Видео гола Кевина Де Брёйне в матче с «Лестером»:
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