ФНЛ выпустила новогодний ролик в стиле фильма «Один дома 2» с Гогниевым
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Футбольная национальная лига (ФНЛ) опубликовала новогодний видеоролик в стиле фильма «Один дома 2».
В видео обыгрывается известная сцена из американского фильма, в которой главный герой картины Кевин Маккаллистер обманывает служащих отеля в Нью-Йорке. Однако вместе речи гангстера из фильма, которую Кевин включает, чтобы обмануть персонал, по телевизору идёт пресс-конференция главного тренера «Алании» Спартака Гогниева.
«Пока вы окончательно не погрузились в новогоднюю суету, хотим поздравить вас с наступающими праздниками и сказать спасибо, что вы есть! Пусть 2022 год подарит болельщикам всех команд только позитивные эмоции!» — говорится в сообщении пресс-службы.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале ФНЛ.
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