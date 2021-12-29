Гол Джикии за сборную России в падении через себя признан лучшим в 2021 году

Гол защитника сборной России Георгия Джикии в ворота Словении в матче квалификации ЧМ-2022 (2:1) признан лучшим в национальной команде в 2021 году.

«Важный, красивый, победный», — подписала публикацию в «твиттере» пресс-служба национальной команды.

Лучшим этот забитый мяч признали болельщики по итогам голосования, которое проводила пресс-служба сборной в соцсетях. Джикия забил словенцам ударом через себя в падении на 32-й минуте. Этот гол в итоге стал победным.

По итогам отборочного турнира россияне заняли второе место в группе и сыграют за путевку в Катар в стыковом турнире. Сборная Польши — соперник команды России по полуфинальной встрече. Россияне встретятся с поляками в Москве 24 марта. В случае победы российская сборная 29 марта сыграет с победителем матча между командами Швеции и Чехии.