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17-летний хавбек «Айнтрахта» Бланко перейдёт в «Барселону»

17-летний хавбек «Айнтрахта» Бланко перейдёт в «Барселону»
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Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Фабио Бланко продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает Sport.es.

По информации источника, каталонский клуб уже достиг соглашения с 17-летним испанским футболистом. Сам Бланко решил покинуть немецкий клуб из-за недостатка игрового времени. Полузащитник будет выступать за «Барселону Б».

«Барселона» в 18 матчах набрала 28 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. Лидером соревнований является мадридский «Реал», в 19 встречах набравший 46 очков. Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико».

«Айнтрахт» в 17 встречах набрал 27 очков и занимает 6-е место в таблице немецкой Бундеслиги, уступая лидеру турнира «Баварии» 13 очков.

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