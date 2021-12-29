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Насри: Манчини неуважительно относился к футболистам «Манчестер Сити»

Насри: Манчини неуважительно относился к футболистам «Манчестер Сити»
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Бывший футболист «Манчестер Сити» Самир Насри рассказал о конфликте с главным тренером сборной Италии Роберто Манчини, ранее возглавлявшим «горожан».

«Это был выездной матч с «Вулверхэмптоном». У нас завязался конфликт, и он продолжил пререкаться со мной в первом тайме. Я попросил его остановиться. Если ты недоволен, замени меня. Этого не произошло, я собирался выйти на поле во втором тайме. В раздевалке я снял бутсы и сказал Яя Туре, сидевшему рядом, что если Манчини опять будет говорить со мной в таком тоне, я брошу в него бутсы. Тренер неуважительно относился к футболистам команды. Мы ругались, я называл его последними словами.

На следующий день я отправился в Париж, а через два дня оказался в запасе на матч с «Манчестер Юнайтед». Из Абу-Даби прилетел президент клуба, который хотел с нами увидеться. Он сказал Манчини, что если я буду в хорошей форме, мы победим. Я вернулся в команду, мы с Манчини помирились в частном самолёте, который он оплатил вместе со мной, чтобы я вернулся из Парижа», — приводит слова Насри Daily Mail со ссылкой на Canal+.

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