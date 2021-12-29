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Лукаку выйдёт в стартовом составе «Челси» на матч с «Брайтоном»

Лукаку выйдёт в стартовом составе «Челси» на матч с «Брайтоном»
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Сегодня, 29 декабря, состоится матч «Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Челси»: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, Рис Джеймс, Жоржиньо, Матео Ковачич, Кристиан Пулишич, Мэйсон Маунт, Каллум Хадсон-Одои, Ромелу Лукаку.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Дэниел Бёрн, Йоэл Велтман, Тарик Лампти, Адам Лаллана, Ив Биссума, Алексис Мак Аллистер, Якуб Модер, Соломон Марч, Ниль Мопе.

Лондонский «Челси» набрал 41 очко в 19 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брайтон энд Хоув Альбион» (23) — на 11-м месте. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (47), который является также действующим чемпионом Англии.

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