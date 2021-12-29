Томас Тухель высказался за введение правила с пятью заменами в Англии

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал дискуссию о введении пяти замен в английской Премьер-лиге.



«Почему только наша лига играет всю зиму и только у нас всего три замены в тяжелейших условиях при коронавирусе? Это лишено любого смысла. Текущая ситуация действительно беспокоит. Календарь – не проблема. Нам нравится такой график. Пять замен ввели в АПЛ, когда пандемия только началась. Сейчас она продолжается, и у меня ощущение, что кто-то не согласен с этим или не хочет задуматься над этим.



Для меня это единственный логичный вывод, потому что ситуация с коронавирусом сказывается на всех, поэтому нужно как можно больше способов защитить игроков и разделить между ними игровое время. Это мое мнение, и я от него не откажусь», –цитирует Тухеля The Guardian.