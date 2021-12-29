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Президент Польского футбольного союза объявил о расторжении контракта с Паулу Соузой

Президент Польского футбольного союза объявил о расторжении контракта с Паулу Соузой
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Президент Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеша сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером сборной Польши Паулу Соузой.

«Правление PZPN единогласно приняло решение о расторжении контракта с Паулу Соузой. В рамках соглашения специалист выплатит союзу компенсацию», — написал Кулеша на своей странице в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что Соуза покинет сборную Польши и возглавит «Фламенго». Напомним, сборной Польши предстоит встретиться с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта 2022 года.

Соуза возглавил сборную Польши в январе 2021 года. Ранее португальский специалист работал в «Лестер Сити», «Базеле», «Фиорентине», «Бордо» и других командах.

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