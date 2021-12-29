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«Брентфорд» и «Манчестер Сити» огласили стартовые составы на матч чемпионата Англии

«Брентфорд» и «Манчестер Сити» огласили стартовые составы на матч чемпионата Англии
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Сегодня, 29 декабря, состоится матч «Брентфорд» — «Манчестер Сити». Встреча 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Брентфорд» — «Манчестер Сити».

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Натан Аке, Эмерик Лапорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Бернарду Силва, Фернандиньо,
Кевин Де Брёйне, Джек Грилиш, Фил Фоден, Габриэл Жезус.

«Брентфорд»: Альваро Фернандес, Мадс Сёренсен, Понтус Янссон, Итан Пиннок, Доминик Томпсон, Мадс Расмуссен, Фрэнк Ониика, Матиас Йенсен, Шандон Баптист, Айван Тони, Йоан Висса.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Помогать ему будут ассистенты Стюарт Бёрт и Николас Хоптон. Резервный рефери — Крейг Поусон.

«Манчестер Сити» набрал 47 очков в 19 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брентфорд» (20) — на 14-м месте. Также «Манчестер Сити» является действующим чемпионом Англии.

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