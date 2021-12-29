«Ньюкасл» готов заплатить «Барселоне» € 20 млн за Юмтити

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити входит в сферу интересов английского «Ньюкасла». Об этом сообщает Marca.
По информации источника, француз является приоритетной трансферной целью «Ньюкасла» в зимнее трансферное окно. Английский клуб готов предложить за него € 20 млн.
28-летний Юмтити в нынешнем сезоне принял участие в одном матче чемпионата Испании. Юмтити выступает за «Барселону» с 2016 года. Контракт защитника с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transtermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.
Видеообзор матча 4-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона»:
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