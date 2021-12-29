Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион»: Лукаку открыл счёт

«Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион»: Лукаку открыл счёт
Комментарии

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимает «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. К 44-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» вед1т текстовую онлайн-трансляцию встречи «Челси» — «Брайтон».

На 28-й минуте матча нападающий «Челси» Ромелу Лукаку отправил мяч головой в сетку с линии вратарской после навеса с углового и открыл счёт.

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Лондонский «Челси» набрал 41 очко в 19 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брайтон энд Хоув Альбион» (23) — на 11-м месте. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (47), который является также действующим чемпионом Англии.

Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021