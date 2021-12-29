«Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион»: Лукаку открыл счёт

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Челси» принимает «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. К 44-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» вед1т текстовую онлайн-трансляцию встречи «Челси» — «Брайтон».

На 28-й минуте матча нападающий «Челси» Ромелу Лукаку отправил мяч головой в сетку с линии вратарской после навеса с углового и открыл счёт.

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Лондонский «Челси» набрал 41 очко в 19 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Брайтон энд Хоув Альбион» (23) — на 11-м месте. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (47), который является также действующим чемпионом Англии.



Смотри Boxing Day и другие матчи английской Премьер-лиги с подпиской Okko — всего 990 рублей за 3 месяца футбола.