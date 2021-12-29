Московский «Спартак» проявляет интерес к игроку брестского «Динамо» Ярославу Орешкевичу

Полузащитник брестского «Динамо» Ярослав Орешкевич попал в сферу интересов московского «Спартака». Об этом сообщает Football.by.



По информации источника, руководство российского клуба уведомило его нынешнюю команду о желании заполучить хавбека в свои ряды и готово в ближайшее время начать соответствующие переговоры. В высшей лиге Белоруссии Орешкевич сыграл в 23 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Права на 21-летнего футболиста принадлежат брестскому «Руху».

«Спартак» в 18 матчах набрал 23 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Рубин» (22) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Зенит», в 18 встречах набравший 38 очков.